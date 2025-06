"Dei ao Irão várias oportunidades para chegar a um acordo. Disse-lhes, com toda a firmeza, para 'simplesmente o fazerem', mas por mais que tentassem, por mais perto que chegassem, simplesmente não conseguiam concretizar", escreveu hoje Donald Trump na sua rede social, Truth Social, após o ataque da madrugada de hoje de Israel contra o Irão.

Na mesma publicação, o líder norte-americano disse que avisou Teerão de que "seria muito pior do que qualquer coisa que eles conhecessem, antecipassem ou tivessem ouvido falar, que os Estados Unidos fabricam o melhor e mais letal equipamento militar do mundo, de longe, e que Israel tem muito desse equipamento, com muito mais por vir --- e eles sabem como usá-lo".

"Já houve muita morte e destruição, mas ainda há tempo para pôr fim a este massacre, com os próximos ataques já planeados a serem ainda mais brutais", defendeu.

Segundo Trump, "certos iranianos de linha-dura falaram com coragem, mas não sabiam o que estava prestes a acontecer".

"Todos eles estão mortos agora e a situação só vai piorar", insistiu.

O Irão, acrescentou, "deve fazer um acordo, antes que não reste nada, e salvar o que outrora foi conhecido como o Império Iraniano".

"Chega de morte, chega de destruição, façam isso, antes que seja tarde demais", defendeu ainda Donald Trump.

O exército de Israel atacou hoje a capital do Irão, com o Governo israelita a afirmar ter como alvo instalações nucleares e militares.

As forças armadas iranianas afirmaram que não haverá limites na sua resposta a Israel após os ataques da madrugada a Teerão e a várias outras cidades do país.

JH // SSS

Lusa/Fim