"Depois da resolução aprovada hoje em Conselho de Ministros, o desporto volta mais ou menos ao que nós o conhecíamos antes desta pandemia. A parte do mais ou menos é só porque continuamos a não permitir público e há um conjunto de normas que têm de continuar a ser cumpridas. Todas as restantes modalidades, e mesmo aquele desporto informal, entre amigos, neste momento já será permitido", sublinhou, à margem de um evento na sede do Comité Olímpico de Portugal (COP) com a seleção portuguesa de triatlo.

João Paulo Rebelo lembrou que esta decisão "obedece a um plano" estabelecido "desde o início da crise, desde os primeiros estados de emergência e decretos", nos quais o Governo procurou garantir que os atletas de alto rendimento fossem tratados "como qualquer outro profissional cuja atividade fosse indispensável à sociedade".

Mostrando satisfação pela forma como decorreu a retoma do futebol profissional em Portugal, cuja temporada terá a sua conclusão no sábado, com a final da Taça de Portugal entre o campeão FC Porto e o 'vice' Benfica, João Paulo Rebelo apelou aos adeptos para que "se saiba festejar", tendo "comportamentos responsáveis".

"Temos todos de estar orgulhosos relativamente ao que foi esta retoma do futebol profissional no nosso país. Também terá contado, em parte, para a decisão que a UEFA tomou de termos esta 'final a oito' em Lisboa a acontecer em agosto. As coisas decorreram dentro do planeado, desejo que tudo corra pelo melhor e que, acima de tudo, haja muito 'fair-play' e desportivismo", salientou.

Em relação ao evento que marcou os grandes objetivos do triatlo português para a conquista de uma medalha e a qualificação da estafeta mista em Tóquio2020, adiado para 2021 devido à pandemia de covid-19, João Paulo Rebelo elogiou os resultados "absolutamente de exceção nos últimos anos", afirmando que não é irrealista ter essa confiança na modalidade.

"O triatlo tem tido, nos últimos anos, resultados muito importantes para o nosso país, em campeonatos do Mundo e da Europa. É uma modalidade relativamente recente, mas Portugal é já um valor muito respeitado internacionalmente. Temos valor e trabalho para alcançar bons resultados", afiançou, recordando a aposta do Governo nos programas olímpico e paralímpico.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 foram adiados para 2021, devido à pandemia de covid-19, estando marcados para decorrer de 23 de julho a 08 de agosto, com 34 portugueses já apurados, em 10 modalidades diferentes.

O adiamento estende-se, igualmente, aos Jogos Paralímpicos, agora marcados para a capital japonesa entre 24 de agosto e 05 de setembro de 2021.

