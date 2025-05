"Estaria a mentir se dissesse que não estou um bocadinho ansioso. Temos de saber lidar com essa ansiedade e transformá-la em energia boa. É pedir aos adeptos que se mantenham iguais a si próprios. Têm sido fantásticos, incríveis. Acredito muito que merecem ser bicampeões e esse é o grande objetivo de todos", afirmou Rui Borges.

O técnico de 43 anos falava aos jornalistas no centro de estágios do Sporting, na zona de Alcochete, na conferência de imprensa de antevisão do encontro de 34.ª e última jornada da I Liga.

"Acredito que haja sempre um bocadinho de ansiedade, mas os jogadores não o mostraram durante a semana de trabalho. Espero que estejam a lidar bem com isso e que amanhã (sábado) também seja assim. O jogo vai criar um bocadinho dessa ansiedade. É normal", acrescentou.

Em Alvalade, na partida que poderá assegurar o 21.º título nacional ao Sporting e o primeiro bicampeonato em mais de 70 anos, o dinamarquês Morten Hjulmand, capitão dos 'leões', será baixa certa devido a castigo.

"É um jogador importante. Tem peso por ser o nosso líder dentro de campo. Claro que tem peso. Mas a equipa tem sido capaz de responder. O espírito coletivo é muito grande. A coragem e a ambição deste grupo são infinitas", considerou Borges, admitindo que o japonês Morita deverá ser a escolha no 'onze' inicial para render o dinamarquês.

Apesar de ter iniciado a temporada ao comando do Vitória de Guimarães, Rui Borges afastou que tenha qualquer vantagem para o encontro de sábado com os minhotos e aproveitou para desligar o "ruído" criado após o empate da última jornada na Luz com o Benfica (1-1).

"Antes dessas palavras, a que deram ênfase, falei muito e bem de toda a estrutura do Vitória de Guimarães. Estou completamente desligado do ruído. Percebo onde estou, o que implica ser treinador do Sporting e estar perto de conseguir um grande objetivo. Se estou aqui, devo ao Vitória também. Devo-lhes muito e tenho uma grande amizade por todos. Jamais colocaria em causa o profissionalismo dos jogadores", frisou.

Borges abordou ainda a possível saída de Viktor Gyokeres no final da temporada, numa semana em que a imprensa desportiva falou bastante do interesse do Arsenal.

"Vejo-o focado em ajudar a equipa e em ser campeão. É isso que quer. É por isso que digo que é um grande grupo. Às vezes, poderiam existir egos, mas não existem. Por tudo o que se fala do Viktor, pelo peso que teve ao longo da época. Tenho a certeza que fará um grande jogo", concluiu.

O Sporting, líder da I Liga, com 79 pontos, recebe, pelas 18:00 de sábado, o Vitória de Guimarães, quinto, com 54, em partida que será dirigida por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

LG/GR // VR

Lusa/fim