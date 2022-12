O jogador do Wolverhampton, que tinha sido titular nos três jogos da fase de grupos, mas que falhou o duelo com a Suíça, nos 'oitavos', vai render no meio-campo luso William Carvalho, que foi relegado por Fernando Santos para o banco de suplentes.

Rúben Neves é, de resto, a única novidade nas opções iniciais do selecionador, que volta a apostar no avançado Gonçalo Ramos, em detrimento do capitão Cristiano Ronaldo, que também já tinha sido suplente na partida anterior.

Desta forma, Portugal vai apresentar-se com Diogo Costa na baliza, uma defesa composta por Diogo Dalot, Pepe, Rúben Dias e Raphaël Guerreiro, enquanto Rúben Neves vai formar com Otávio a dupla de meio-campo.

Na frente, mantêm-se Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Félix e Gonçalo Ramos, que 'brilhou' na goleada sobre a Suíça (6-1), nos oitavos de final, ao assinar um 'hat-trick'.

No banco de suplentes, Fernando Santos contará com os restantes 13 atletas que tem à disposição, num lote em que já não constam Danilo Pereira e Nuno Mendes, que esta semana deixaram a concentração lusa para regressarem ao Paris Saint-Germain e prosseguirem o tratamento às respetivas lesões.

Já Marrocos, que chegou aos quartos de final após surpreender a Espanha nos 'oitavos', vai apresentar-se com duas alterações no 'onze' que defrontou os espanhóis, com Mazraoui e Aguerd, ambos lesionados, a serem rendidos por El-Yamiq e Attiat-Allah.

Os africanos vão alinhar com o guarda-redes Bono, os defesas Hakimi, El-Yamiq, Saïss e Attiat-Allah, os médios Amrabat, Ounahi e Amallah, e os avançados Ziyech, Boufal e En-Nesyri.

O encontro entre Portugal e Marrocos tem início agendado para as 18:00 locais (15:00 em Lisboa), no Estádio Al Thumama, em Doha, e será dirigido pelo argentino Facundo Tello.

Portugal ou Marrocos vão defrontar nas meias-finais o vencedor do duelo entre Inglaterra e França, que se defrontam hoje, às 22:00 locais (19:00 em Lisboa), em Al Khor.

MO/AJC // PFO

Lusa/Fim