"Há dias assim. Eu não joguei nada, não jogámos nada. Não jogámos uma palavra feia que não posso dizer aqui. Faz parte da vida. Não somos computadores. Mas, estou positivo e amanhã (domingo) quero sair do estádio de cabeça erguida e isso quer dizer que conseguimos vencer e passar. Estou tranquilo e vai ser uma noite bonita", afirmou Cristiano Ronaldo.

O capitão da seleção nacional falava aos jornalistas na Cidade de Futebol, em Oeiras, na conferência de imprensa de antevisão do encontro com os dinamarqueses, da segunda mão dos quartos de final da Liga das Nações de futebol.

No primeiro jogo, em Copenhaga, Portugal acabou derrotado por 1-0, com o selecionador Roberto Martínez a assumir que foi o pior jogo da equipa das 'quinas' desde que assumiu o comando no início de 2023.

"Vou ser frontal e dizer o que penso, como sempre. Não estamos num momento de vida ou de morte, mas o ambiente está um bocadinho mais tenso, porque sabemos que temos de ganhar. Mas, isto é o bonito no futebol", disse o jogador de 40 anos, numa conferência de imprensa que contou com a presença do novo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença.

Ronaldo saiu em defesa de Roberto Martínez e afastou qualquer mau ambiente que possa existir na seleção nacional caso não seja domingo titular frente à Dinamarca, isto depois de já ter feito os 90 minutos no Estádio Parken.

"Estamos todos no mesmo barco. Treinadores, jogadores, dirigentes. Quando se ganha, ganhamos todos, e quando perdemos, perdemos todos. Estou há 22 anos a representar a seleção e, se jogar, perfeito, se não acontecer, estarei preparado como estive contra a Escócia de entrar para fazer a diferença. Se tiver de Portugal ganhar e eu não jogar, assino já por baixo", frisou.

O avançado do Al Nassr afastou a ideia que a atual geração da seleção portuguesa é a melhor de sempre e lembrou que são os títulos que ficam para a história.

"As melhores gerações são que as ganham, há as de ouro, prata, latão, o que vocês quiserem, as melhores são que as ganham, os que juntam as tropas. Temos de fazer aos dinamarqueses o que eles fizeram a nós a jogar na casa deles. Jogar bem, com grande intensidade e no final vamos ver quem é o melhor", concluiu.

O Portugal-Dinamarca está agendado para as 19:45 de domingo, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e vai ter arbitragem do esloveno Slavko Vincic.

Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a 'final four' em 2020/21 e 2022/23.

No domingo, além do futuro na Liga das Nações, Portugal fica a conhecer o grupo em que vai disputar a fase de qualificação para o próximo Campeonato do Mundo, que será em setembro, outubro e novembro deste ano.

LG // PFO

Lusa/Fim