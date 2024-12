Radu Petrescu, de 42 anos, terá como assistentes os compatriotas Radu Ghinguleac e Mircea Mihail Grigoriu e como quarto árbitro Marcel Birsan. O neerlandês Pol van Boekel irá liderar a equipa de videoarbitragem (VAR), assistido pelo esloveno Alen Borosak.

O árbitro romeno volta a cruzar-se com o Benfica após ter dirigido o empate a 2-2 dos 'encarnados' com os escoceses do Rangers, no Ibrox Stadium, em 26 de novembro de 2020, para a quarta jornada do Grupo D da Liga Europa.

A partida entre o Benfica, segundo classificado na I Liga, e o Bolonha, oitavo da Série A italiana, da sexta jornada da fase campeonato da Liga dos Campeões, está agendada para as 20:00 de quarta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa.

O Benfica segue na 14.ª posição da fase liga da Liga dos Campeões, com nove pontos, referentes a três triunfos, enquanto o Bolonha é 33.º, com um, praticamente afastado da linha virtual que garante o 'play-off' de acesso à fase seguinte.

