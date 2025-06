O número três mundial vencia por 6-4 e 3-0 quando o neerlandês, 53.º do ranking ATP, desistiu do encontro, ao fim de 51 minutos, permitindo a Zverev qualificar-se pela quinta vez consecutiva para os quartos de final do segundo torneio do Grand Slam da temporada.

Zverev, que também finalista do Open da Austrália no início de 2025, vai defrontar na próxima ronda o sérvio Novak Djokovic, sexto do mundo e recordista de títulos em 'majors', ou o britânico Cam Norrie, 81.º.

