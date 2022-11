"As minhas expectativas para amanhã [domingo] são que mantenhamos o nosso nível. Queremos terminar num nível alto este período antes do Mundial. É o último jogo, no anterior mostrámos uma grande atitude, não é fácil jogar com este calendário, mas os jogadores estão sempre preparados para jogar bom futebol e vencer jogos. Queremos apresentar bom futebol e atitude e, claro, queremos vencer este jogo", disse o técnico.

Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro, realizada na sala de imprensa do centro de treinos dos 'encarnados', no Seixal, Roger Schmidt foi sobretudo instado a comentar as convocatórias dos jogadores do Benfica para o Campeonato do Mundo.

"Muito feliz que o Enzo e o Nico [Otamendi] tenham sido chamados para a seleção da Argentina e também o João Mário, Gonçalo [Ramos] e António [Silva] para a seleção portuguesa. Eles merecem, pois têm jogado muito bem esta época. Espero que os cinco jogadores se encontrem na final do Mundial, é o meu desejo. Há outros jogadores na nossa equipa que, talvez no futuro, se tornem jogadores de seleção", realçou também o germânico.

Um deles é o lateral esquerdo espanhol Grimaldo, que não consta da convocatória da seleção espanhola, o que surpreendeu Roger Schmidt, revelou o treinador das 'águias'.

"O Grimaldo é um pouco surpreendente não ter sido chamado para a seleção nacional. Na minha opinião, é um grande jogador e tem feito exibições de excelente nível, tanto na Liga portuguesa, como nas competições internacionais. A decisão é do selecionador espanhol [Luis Enrique] e temos de respeitar, mas o Grimaldo merecia estar no Mundial", expressou.

Em relação à partida com o Gil Vicente, Roger Schmidt anunciou que Gonçalo Ramos já está apto, depois de ter ficado afastado dos últimos dois jogos, frente ao Estoril Praia, devido a lesão, reforçando a necessidade de vencer e só depois pensar na Taça da Liga.

"O meu foco é ganhar um jogo muito importante para nós. Colocámos muito esforço, nas últimas semanas, para estarmos nesta situação na Liga, e queremos mantê-la. Portanto, necessitamos de uma vitória amanhã [domingo]. Temos um pequeno descanso e depois preparamos os jogos da Taça da Liga. Perderemos alguns jogadores, mas continuamos a ter um bom plantel e tentaremos vencer os nossos encontros", frisou Roger Schmidt.

O líder invicto Benfica, com 34 pontos, recebe o Gil Vicente, 16.º classificado da I Liga portuguesa de futebol, com nove, no domingo, num jogo da 13.ª jornada, pelas 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem de Rui Costa, da associação do Porto.

