O central brasileiro e o médio uruguaio recuperaram de lesões e são opção para o técnico, ao contrário de Matheus, castigado, e Fran Navarro, que chegou por empréstimo do FC Porto em janeiro e só pode ser inscrito na prova após o fim desta fase.

Carlos Carvalhal convocou ainda os jovens João Carvalho (guarda-redes) e Rodrigo Macedo (avançado), e deixou de fora João Ferreira.

Os minhotos ainda treinaram hoje em Braga e, já na Bélgica, pelas 18:20 (hora de Lisboa), Carlos Carvalhal e um jogador farão a conferência de imprensa de antevisão da partida.

Sporting de Braga, 25.º classificado, com sete pontos, e Union Saint-Gilloise, 20.º, com oito, defrontam-se a partir das 20:00 de quinta-feira, no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, jogo que será arbitrado pelo escocês Nicholas Walsh.

Lista de convocados:

- Guarda-redes: Lukas Hornicek, Tiago Sá e João Carvalho.

- Defesas: Niakaté, Victor Gómez, Robson Bambu, Paulo Oliveira, Arrey-Mbi, Adrián Marín, Yuri Ribeiro e Jónatas Noro.

- Médios: Vitor Carvalho, Zalazar, João Moutinho, André Horta, Gorby, Gharbi e Diego Rodrigues.

- Avançados: Bruma, Ricardo Horta, Roger, El Ouazzani, Gabri Martinez e Rodrigo Macedo.

GYS // AO

Lusa/Fim.