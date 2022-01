A equipa de Vila do Conde marcou primeiro, aos 39 minutos, por Aziz, a Académica ainda empatou aos 66 minutos, por João Carlos, mas uma infelicidade do defesa Guilherme colocou os nortenhos em vantagem, aos 81 minutos.

Depois de 10 minutos iniciais de equilíbrio, o Rio Ave tomou conta do jogo, com a 'briosa' a responder apenas em contra-ataque.

No entanto, aos sete minutos, o academista Fatai teve possibilidade de inaugurar o marcador, após um lançamento de linha lateral para a área, mas o nigeriano acertou mal na bola, que foi parar às mãos do guarda-redes Jhonatan.

O primeiro golo do Rio Ave surgiu aos 39 minutos, por Aziz, que só teve de empurrar para o fundo da baliza, na sequência de um remate de Pedro Mendes descaído para a direita do seu ataque, que levou a bola a embater na trave e a ficar à disposição do avançado.

No segundo tempo, formação de Vila do Conde entrou muito pressionante, mas a Académica foi-se libertando e esteve mais agressiva e a lutar pelo resultado.

Aos 56 minutos, Michael Douglas subiu à área do Rio Ave, na marcação de um pontapé de canto, e cabeceou com muito perigo, com a bola a rasar o poste da baliza defendida por Jhonatan.

O empate surgiu aos 66 minutos, numa arrancada de João Carlos, que ganha a bola antes do meio-campo e corre até próximo da grande área contrária, sempre estorvado por adversários, desferindo um pontapé que resultou num grande golo.

Quando a 'briosa' procurava lutar por outro resultado, o Rio Ave fez o segundo golo, aos 81 minutos, num cabeceamento de Pedro Mendes, em que a bola tabelou em Guilherme e anichou-se na baliza de Mika.

Com este resultado, o Rio Ave saltou para o quarto lugar da II Liga, com 30 pontos, enquanto a Académica continua no fundo da tabela classificativa, em 17.º e penúltimo lugar, com oito pontos, os mesmo do lanterna-vermelha Varzim.

Jogo no Estádio Cidade de Coimbra.

Académica -- Rio Ave 1-2.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Aziz, 39 minutos.

1-1, João Carlos, 66.

1-2, Guilherme, 81 (própria baliza).

Equipas:

- Académica: Mika, Guilherme, Michael Douglas, Justiniano, David Sualehe, Reko, João Tiago (Caballero, 85), Toro (Dani, 84), Costinha (Traquina, 63), Fatai (Fábio Vianna, 74) e João Carlos.

(Suplentes: Stojkovic, Dani, Fábio Vianna, Traquina, Pavlic, João Lucas e Caballero).

Treinador: Pedro Duarte.

- Rio Ave: Jhonatan, Costinha, Renato Pantalon, Hugo Gomes, Sávio, Guga (Ukra, 88), Vítor Gomes (Ângelo, 90+2), Joca (Zé Manuel, 74), Gabrielzinho (Zimbabwe, 90+2), Aziz (João Graça, 88) e Pedro Mendes.

(Suplentes: Magrão, Ângelo, Ronan, Alhassane, Ukra, João Graça, Zé Manuel, Fábio Ronaldo e Zimbabwe).

Treinador: Luís Freire.

Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Renato Pantalon (15), Costinha (35), Fatai (41), Vítor Gomes (83) e David Sualehe (90+1).

Assistência: 1.125 espetadores.

AMV // VR

Lusa/fim