O antigo defesa central internacional cabo-verdiano Ricardo Silva, que foi capitão dos minhotos e é adjunto do clube desde 2021/22, protagonizou hoje a antevisão do embate com os 'dragões', admitindo ter sido "colocado numa posição inesperada", que encarou com normalidade.

"É uma situação normal e para a qual tinha de estar preparado. Foi encarado da forma natural. Esta semana estivemos a preparar o jogo da melhor forma. E a garantir que os jogadores consigam chegar ao jogo a saber o que têm que fazer", referiu o técnico, que orientou o plantel desde segunda-feira, quando terá começado o processo de desvinculação de Evangelista.

O Famalicão, oitavo classificado com 17 pontos, recebe o FC Porto, segundo com 30, no sábado, a partir das 20:30, num encontro que vai ser arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora.

Armando Evangelista, de 51 anos, orientava o Famalicão desde 20 de março, quando sucedeu a João Pedro Sousa, depois de ter orientado os brasileiros do Goiás. Antes, o técnico natural de Guimarães passou por clubes como Vitória de Guimarães, Varzim, Penafiel, Vilafranquense e Arouca.

