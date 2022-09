Um pouco mais atrás na tabela segue Ricardo Santos, que arranca o torneio dinamarquês na 81.ª posição, entre 147 inscritos.

Com 68 pancadas no percurso, Ricardo Melo Gouveia fechou com três abaixo do par do campo. Totalizou seis 'birdies' (uma pancada abaixo do par), mas também um 'bogey' (uma acima) e mesmo um duplo 'bogey' (duas acima).

Ricardo Santos concluiu o percurso em 70 pancadas, uma abaixo do par, entregando um cartão com três 'birdies' e dois 'bogeys'.

O torneio é liderado pelo inglês Ross McGowan, com 62 pancadas, ou seja nove abaixo do par. A uma pancada apenas estão cinco concorrentes.

FB // MO

Lusa/fim