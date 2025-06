"O Botafogo informa que Renato Paiva não é mais o técnico da equipa principal. A decisão foi comunicada ao profissional na noite deste domingo (29). O clube agradece Paiva e seus auxiliares pelos serviços prestados ao Glorioso nos últimos meses - com destaque para a vitória histórica contra o Paris Saint-Germain, no Mundial de clubes, e a classificação para os oitavos de final da Libertadores e da Taça do Brasil", lê-se num comunicado do clube.

Os 'cariocas' informam que John Textor, acionista maioritário, e a direção do departamento de futebol "estão no mercado em busca de um novo técnico para o desafio de continuar no caminho dos títulos".

O despedimento de Renato Paiva surgiu no dia seguinte à eliminação nos oitavos de final do Mundial de clubes, perante os também brasileiros Palmeiras, treinados pelo português Abel Ferreira, por 1-0, após prolongamento.

Na prova que está a decorrer nos Estados Unidos, o Botafogo venceu os norte-americanos dos Seattle Sounders (2-1) e os franceses do Paris Saint-Germain (1-0), recentes vencedores da Liga dos Campeões, e perdeu com o Atlético de Madrid (1-0), antes de ser eliminado pelo Palmeiras.

O 'fogão' é ainda oitavo no campeonato brasileiro e está nos oitavos de final da Libertadores, prova que venceu na última época, e da Taça do Brasil.

Renato Paiva, de 55 anos, chegou ao Botafogo antes do arranque do Brasileirão, depois de ter deixado, no final de 2024, os mexicanos do Toluca, já depois de ter passado vários anos nas equipas jovens do Benfica, pelos equatorianos do Independiente del Vale, pelos mexicanos do Club Léon e pelos brasileiros do Bahia.

