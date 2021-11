Uma boa exibição coletiva dos madrilenos foi a chave do encontro, em que se adiantaram por Asensio, aos 19 minutos, antes de Nacho ampliar a vantagem, num lance de bola parada estudado, seis minutos depois.

Luis Suárez ainda reduziu, aos 34, para a equipa da casa, mas o brasileiro Vinicius Júnior apareceu para 'brilhar' na etapa complementar, ao fazer o 3-1, aos 56, numa bela jogada coletiva, e ai conseguir 'expulsar' Monchu, aos 67, após uma entrada dura, e o próprio treinador dos granadinos, Robert Moreno, por protestos.

Já sem o jovem brasileiro, o francês Ferland Mendy fechou a contagem aos 76, numa partida em que Luís Maximiano, titular na baliza da equipa da casa, foi evitando males maiores com várias boas defesas.

Se o Granada continua 'aflito', com 11 pontos na 17.ª posição, primeira acima da 'linha de água', o Real Madrid chegou aos 30 pontos e à liderança provisória.

Ainda hoje, a Real Sociedad recebe o Valência e, ganhando, pode ultrapassar os 'merengues', ainda que fique com um jogo a mais em relação ao emblema da capital e ao Sevilha, que no sábado empatou (2-2) com o Alavés e também soma 28 pontos.

No primeiro jogo do dia, o Getafe contou com o português Florentino Luís em campo - e a fazer uma assistência para golo - a partir dos 65 minutos na goleada caseira ante o Cádiz (4-0), graças a golos do uruguaio Olivera, aos sete, de Cuenca, aos 60, do turco Unal, aos 81, e de Jaime Mata, aos 90+4, este último após passe do médio luso.

O resultado neste 'duelo de aflitos' faz com que a equipa dos arredores de Madrid deixe o 20.º e último lugar de La Liga, passando a lanterna-vermelha ao Levante, com sete pontos.

Com nove pontos, são agora 19.º, dois abaixo da 'linha de água', com o Cádiz no 16.º posto, com 12, interrompendo uma série de três jogos sem perder.

Ainda hoje, o quinto classificado Bétis visita o Elche à procura de pôr fim a uma série de duas derrotas seguidas, para poder continuar na corrida aos lugares de acesso à Liga dos Campeões, com a Real Sociedad a receber o Valência.

SIF // AMG

Lusa/Fim