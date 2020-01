Real Madrid oficializa contratação ao Flamengo do jovem brasileiro Reinier O Real Madrid confirmou hoje a contratação do médio ofensivo brasileiro Reinier, que atuava no Flamengo de Jorge Jesus, num negócio que envolve uma verba de 30 milhões de euros, segundo a imprensa espanhola. desporto Lusa desporto/real-madrid-oficializa-contratacao-ao_5e25e4442713b21bf068a44c





Os 'merengues' anunciaram que o jovem de 18 anos (feitos no domingo) assinou um contrato válido até 2026 com o Real Madrid, e que vai ser integrado no Real Madrid Castilla (equipa B do colosso espanhol), quando terminar a sua participação no torneio pré-olímpico sul-americano com a seleção de sub-23 do Brasil.

O jornal desportivo espanhol As detalhou que 80% do valor da transferência vai entrar nos cofres do 'mengão', enquanto os restantes 20% vão ser repartidos entre os seus agentes e a sua família.

Reinier Jesus Carvalho, internacional brasileiro dos sub-17, integrou a equipa do Flamengo, que, com o técnico português Jorge Jesus no comando, se sagrou campeã do Brasil e vencedora da Taça Libertadores em 2019, tendo participado em 15 jogos e apontado seis golos.

