Na sua época de afirmação definitiva como um dos melhore médios da atualidade, Vitinha, de 25 anos, foi um dos elementos em maior destaque na campanha dos parisienses até à final, coroado com três prémios de homem do jogo, todos já na fase a eliminar, nos dois jogos com o Brest, no play-off, e na primeira mão das meias-finais, frente ao Arsenal.

O médio, formado no FC Porto, foi utilizado nos 16 encontros disputados pelo PSG na 'Champions', tal como o seu compatriota e companheiro no meio-campo João Neves, que, agora com 20 anos, chegou do Benfica no início da temporada e se assumiu como titular, conseguindo também um prémio de melhor em campo, no triunfo sobre o Manchester City.

Depois de uma temporada afetada por problemas físicos, o lateral-esquerdo Nuno Mendes, de 22 anos, fez a sua melhor temporada no PSG, ao qual chegou em 2021/22 vindo do Sporting, e é mesmo o segundo melhor marcador do clube na 'Champions', com quatro golos, apenas superado pelo francês Osmane Dembelé, com oito.

Tapado por jogadores em grande forma como Dembelé ou Bradley Barcola e com lesões a afastarem-no da competição, o avançado Gonçalo Ramos, de 23 anos, foi o menos exuberante dos quatro portugueses, mas, mesmo assim, conta 14 golos, três dos quais na Liga dos Campeões.

Além do quarteto em campo, o PSG tem ainda um nome de um outro português na estrutura, muito importante para o sucesso do clube, o antigo treinador Luís Campos, que é conselheiro para o futebol dos parisienses.

Do lado do Inter Milão não há portugueses, mas há dois jogadores com passado no futebol luso, com destaque para o iraniano Mehdi Taremi, que chegou esta temporada a Milão, vindo a custo zero do FC Porto, no qual jogou quatro temporadas e marcou mais de 90 golos.

Contudo, a mudança para os 'nerazzurri' não foi tão produtiva como o avançado, que também passou pelo Rio Ave, desejaria, marcando apenas três golos (um na 'Champions'), em 43 encontros, dos quais apenas 18 a titular.

Menos conhecido é o defesa alemão Yann Bisseck, de 24 anos, que teve uma passagem fugaz pelo Vitória de Guimarães, em 2020/21, sendo utilizado apenas na equipa B.

A final da edição 2024/25 da Liga dos Campeões está marcada para as 20:00, na Allianz Arena, em Munique, e terá arbitragem do romeno István Kovács.

