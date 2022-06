"O Paris Saint-Germain tem o prazer de anunciar a chegada de Luís Campos como Conselheiro do Futebol a partir de hoje. Luís Campos será responsável pela organização, recrutamento e desempenho da equipa profissional masculina do Paris Saint-Germain", refere o clube em comunicado.

Luís Campos, de 57 anos, já desempenhou funções idênticas no Mónaco, Celta de Vigo e Galatasaray, tendo também sido diretor desportivo do Lille.

No seu percurso como treinador, orientou clubes como a União de Leiria, Esposende, Aves, Leça, Penafiel, Gil Vicente, Vitória de Setúbal, Varzim e Beira-Mar.

"Especialista em futebol de renome mundial, Luís Campos é um pioneiro no desenvolvimento e aperfeiçoamento do jogo, conhecido pela sua abordagem moderna e inovadora. Durante a sua carreira, Luís Campos tem acompanhado as atuações de muitos dos maiores nomes do jogo, ao mesmo tempo que incentiva o surgimento de novas gerações de talentos que desde então se tornaram grandes jogadores no futebol mundial", acrescenta o documento.

Luís Campos, citado pelo PSG, salienta que está feliz por trabalhar no clube "mais excitante" do futebol.

"Estou muito feliz por me juntar ao Paris Saint-Germain, que considero o clube mais ambicioso e excitante do futebol. Partilhamos a mesma visão, uma visão em que acredito firmemente, e estou ansioso por começar a trabalhar para desenvolver o potencial excecional do clube"", afirmou.

No clube francês, Luís Campos vai encontrar os compatriotas Nuno Mendes e Danilo Pereira, para além de algumas das maiores 'estrelas' do futebol mundial, como Mbappé ou Lionel Messi.

