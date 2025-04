Mobley, que somou um total de 285 pontos, superou a concorrência de Dyson Daniels (Atlanta Hawks), segundo com 197, e de Draymond Green (Golden State Warriors), terceiro com 154.

O poste dos Cavaliers é o quinto jogador que conquista o prémio aos 23 anos, tal como aconteceu com Alvin Robertson (1985/86), Dwight Howard (2008/09), Kawhi Leonard (2014/15) e Jaren Jackson Jr. (2022/23). Nunca um jogador com menos de 23 anos foi eleito como o defensor do ano.

Mobley terminou a fase regular com médias de 18,5 pontos, 9,3 ressaltos, 3,2 assistências e 1,6 desarmes de lançamento, num total de 71 jogos disputados.

AJO // AJO

LusaFim