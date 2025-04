"Este debate é uma oportunidade para podermos mostrar que há um caminho diferente daquele que tem sido seguido, mas uma mudança segura", defendeu Pedro Nuno Santos, numa declaração sem direito a perguntas à chegada do debate entre PS e AD - coligação PSD/CDS-PP, na Universidade NOVA SBE, em Carcavelos, Lisboa.

Pedro Nuno disse estar "sereno e tranquilo" e defendeu que o seu partido tem "as propostas necessárias, uma equipa com competência, com experiência" além da "energia e ambição de quem acredita que o país pode mais".

"Eu quero defender aqueles que precisam de melhores salários, de melhores pensões, precisam de casas para viver e de um Serviço Nacional de Saúde que responda às suas necessidades. É esse o meu foco e aproveitarei este debate para poder apresentar as nossas propostas", finalizou.

Momentos antes, o presidente do PSD assinalou que a ausência de protestos, como aconteceu no ano passado com as forças de segurança, na entrada para o debate com o líder do PS é "sinal dos tempos" e reflexo de uma mudança no ambiente político e social.

"É um debate desde logo diferente daquele que tivemos há um ano atrás, que foi marcado por uma contestação muito veemente dos polícias à entrada, precisamente, do espaço onde se realizou, e é um sinal dos tempos. Marca bem a diferença entre o ambiente político e social de há um ano atrás com aquele que vivemos agora", afirmou o presidente do PSD e primeiro-ministro, Luís Montenegro.

