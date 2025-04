O resultado da sessão indica que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,35%, o tecnológico Nasdaq terminou próximo do equilíbrio, com uma baixa de 0,09%, e o alargado S&P500 avançou 0,15%.

Na abertura, a praça bolsista foi afetada fortemente pela notícia da queda do produto interno bruto (PIB) no primeiro trimestre, quando ainda estava florescente no final de 2024.

"No mercado em que se começam a exibir preços mais altos, eis que as notícias que se sabem não são boas", destacou Art Hogan, da B. Riley Wealth Management, à AFP.

Nos primeiros três meses do ano, que respeitam à Chegada de Donald Trump à Casa Branca, o PIB caiu 0,3% em termos homólogos e 0,1% em série.

Esta evolução foi atribuída à política alfandegária de Trump, que suscitou ondas de choque no país e no mundo.

Por outro lado, um inquérito mensal revelou que a contratação de trabalhadores pelo setor privado tinha baixado fortemente em abril.

Este inquérito, feito pela ADP/Stanford Lab, mencionou o "mal-estar" dos empregadores com a incerteza gerada pelo agravamento das taxas alfandegárias.

"Ainda é demasiado cedo" para dizer se vai haver uma recessão nos EUA, porque "o problema é que temos numerosas incógnitas" no plano comercial, disse Jack Albin, da Cresset, também à AFP.

Quanto aos resultados das empresas, "a época está a correr sem perturbações", considerou Hogan.

Em todo o caso, "a maior parte das empresas continuam vagas nas suas previsões, dentro de uma economia da qual desconhecem as regras", destacou, por seu lado, Albin.

RN // RBF

Lusa/fim