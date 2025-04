Depois de terem vencido os primeiro e segundo encontros por 3-1, no Pavilhão da Luz e depois no Pavilhão João Rocha, os 'encarnados', pentacampeões em título, falharam a primeira oportunidade de se sagrarem já hoje campeões, tendo os 'leões' conseguido adiar a decisão para o Pavilhão João Rocha, ao vencerem com parciais de 26-24, 25-22, 23-25 e 25-22.

O quarto encontro da final está agendado para o próximo sábado, em casa do Sporting.

