"Espero que cheguemos a um acordo com a China. Estamos a falar", disse Donald Trump, durante uma reunião com o seu gabinete na Casa Branca para assinalar os primeiros 100 dias do segundo mandato.

O líder norte-americano considerou que a China "está em muito má forma neste momento", mas observou não querer "que isso aconteça" ao país por "gostar muito do Presidente [chinês] Xi Jinping".

"Fico muito triste, mas a China está a ser duramente atingida", acrescentou Trump, que afirmou que os grandes navios de carga com destino ao gigante asiático estão a dar meia volta para não descarregarem ali.

Desde que Trump iniciou a guerra comercial, no início de abril, os Estados Unidos impuseram tarifas de 145% sobre os produtos chineses, e o gigante asiático respondeu com taxas de até 125% sobre as importações norte-americanas.

O republicano tem insistido há semanas que os Estados Unidos estão em conversações diretas com a China para resolver a guerra tarifária e até falou com Xi sobre o assunto, algo que Pequim negou completamente.

