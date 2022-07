O defesa central Domingos Duarte, de 27 anos, chega ao Getafe após três temporadas no Granada, marcadas pela experiência de disputar a Liga Europa, mas também pela deceção da descida para a segunda divisão espanhola na última época.

"Apresentaram-me um projeto ambicioso, com o qual querem fazer coisas bonitas, e a aposta em mim desde o primeiro momento fez com que decidisse vir", afirmou o internacional português na sua apresentação no Coliseu Alfonso Pérez.

Domingos Duarte vai ter como treinador Quique Flores, um técnico que considera "de renome" e "com clubes grandes" no currículo, e que foi, também, uma das razoes para optar pelo projeto do Getafe.

Os objetivos do futebolista luso para a próxima época passam por ter "um grande ano, marcar golos e conseguir coisas bonitas", sem esquecer a possibilidade de ser uma das opções do selecionador português Fernando Santos para o Mundial do Qatar.

"Possibilidade há, mas tenho que trabalhar no clube. Não quero pensar se vou ou não com Portugal, mas se o fizer pode ser que, mais tarde, esteja no Mundial", acrescentou Domingos Duarte.

O jogador adiantou ainda que colegas do Granada, como Jorge Molina ou Dimitri Foulquier, lhe disseram que o Getafe "é um bom clube, com um clima familiar, onde se joga com prazer", e que Madrid "é uma cidade boa para se viver".

O Getafe terminou na 15.ª posição a liga espanhola de 2021/22, com 39 pontos, em igualdade pontual com o Maiorca (16.º) e o Cádiz (17.º) e com mais um ponto do que o Granada (18.º), primeiro clube abaixo da linha de despromoção.

