A seleção portuguesa, que impôs a segunda derrota à Eslovénia, voltou a ter em destaque Martim Costa, eleito o homem do jogo (MVP) e foi o melhor marcador, com 11 golos, bem como os guarda-redes Diogo Rêma e Gustavo Capdeville.

Portugal esteve a vencer por quatro golos na primeira parte, antes de chegar ao intervalo com a vantagem de um (18-17), e depois de ter estado à frente por cinco, aos 28-23, permitiu uma reação do adversário (29-28), antes de Diogo Rema sobressair nos minutos finais e segurar a vantagem (33-30).

O encontro começou equilibrado, com as seleções a alternarem o comando do marcador até aos 5-5, altura em que Portugal conquistou uma vantagem de dois golos, aos 7-5, com um parcial de 3-0.

Com Pedro Portela eficaz na concretização e o guarda-redes Gustavo Capdeville a fechar a baliza, com cinco defesas em 11 remates, dois dos quais de livre de sete metros, a seleção lusa abriu para uma vantagem de quatro golos aos 10-6.

Bem defensivamente e a imprimir velocidade ao seu jogo, nomeadamente nas transições ofensivas, Portugal manteve a musculada Eslovénia à distância de quatro golos até aos 12-8, com jogadas explosivas de Martim Costa, Francisco Costa e Salvador Salvador.

Um conjunto de más decisões no ataque, entre as quais um livre de sete metros falhado pelo até então 100 por cento eficaz Pedro Portela, permitiu à Eslovénia anular a desvantagem e empatar a 12-12, por Miha Zarabe, com um parcial de 4-0.

Portugal voltou à liderança aos 13-12, com um golo de Martim Costa, que se tem revelado o 'artilheiro' dos 'heróis do mar' e um dos melhores finalizadores da prova, após o que a seleção eslovena assumiu a liderança com dois golos de vantagem (16-14).

A vantagem da Eslovénia fez soar os alarmes na seleção lusa, que, com um parcial de 4-1, com golos de Francisco Costa, Leonel Fernandes, Martin Costa e António Areia, este último no derradeiro segundo da primeira parte, atingiu o intervalo a vencer por 18-17.

A segunda parte abriu com novo golo de Martim Costa, que elevou a vantagem para 19-17, mas também com a seleção lusa a falhar duas ações ofensivas consecutivas e a permitir à Eslovénia anular a diferença e empatar aos 20-20.

O guarda-redes Diogo Rêma impediu que a seleção eslovena passasse para a frente, após o que Portugal, com um parcial de 6-1, colocou a diferença em cinco pela primeira vez no jogo, aos 28-23, com golos de António Areia, Leonel Fernandes (2), Francisco Costa e Martim Costa (2).

A 15 minutos do termo do encontro, a Eslovénia reduziu para 28-25, com um parcial de 2-0, tirando partido do desacerto atacante dos lusos, disfarçado pelo bom desempenho de Diogo Rêma na baliza, após o que o capitão Rui Silva fez o 29-25.

A Eslovénia voltou à diferença mínima aos 29-28, com um parcial de 3-0, mas Miguel Martins, Rui Silva e Salvador Salvador abriram para uma vantagem de 32-28, ajudados por quatro defesas consecutivas de Diogo Rêma, que teve uma eficácia de 38%.

Com três minutos para jogar, a seleção eslovena ainda reduziu para dois (32-30), relançando o encontro e o resultado, após o que Luís Frade fechou as contas, com o derradeiro golo, que colocou o marcador nos 33-30 no final.

Portugal, que soma por vitórias os dois jogos realizados na 'main round', frente à Noruega (37-32) e à Eslovénia (33-30), soma quatro pontos no Grupo II, em que o próximo adversário é a campeã europeia Suécia, no domingo.

Jogo na Arena de Hamburgo.

Eslovénia -- Portugal, 30-33.

Ao intervalo: 18-18.

Sob a arbitragem da dupla constituída por Charlotte Bonaventura e Julie Bonaventura, de França, as equipas alinharam e marcaram com os seguintes jogadores:

- Eslovénia (30): Urban Lesjac, Jure Dolenec (2), Stas Jovicic Slatinsek (1), Kristjan Horzen (4), Dean Bombac, Borut Macklovsek (7) e Domen Novak (3). Jogaram ainda, Nejc Cehte (5), Miha Zarabec (2), Tadej Mazej (2), Jernej Drobez, Matic Suholeznik, Aleks Vlah (4) e Klemen Ferlin (g.r.).

Treinador: Uros Zorman.

- Portugal (33): Gustavo Capdeville, Leonel Fernandes (5), Alexandre Cavalcanti, Rui Silva (2), Luís Frade (2), Salvador Salvador (3) e Pedro Portela (3). Jogaram ainda, Gilberto Duarte, Miguel Martins (1), António Areia (2), Francisco Costa (4), Martim Costa (11) e Diogo Rêma (g.r.).

Treinador: Paulo Jorge Pereira.

Assistência: 13.376 espetadores.

*** Por Alberto Peres, da agência Lusa ***

APS // VR

Lusa/Fim