Jota (16 minutos) e Pedro Gonçalves (50 e 80) marcaram os golos da seleção portuguesa no Victoria Stadium, em Gibraltar.

Portugal tem neste momento 18 pontos, menos seis do que a líder Holanda (mais um jogo), que hoje goleou em Chipre, por 7-0, e já garantiu o apuramento.

A Noruega, com mais um jogo, é terceira, com 10 pontos, seguida de Bielorrússia, com oito, Chipre (mais um jogo), com sete, e Gibraltar, que ainda não pontuou.

Para o Europeu de sub-21, marcado para 2021, na Hungria e na Eslovénia, apuram-se os nove vencedores dos grupos de qualificação e os cinco melhores segundos classificados.

