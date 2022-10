Segundo ditou o sorteio hoje realizado em Zurique, na Suíça, Portugal mede forças na final do Grupo A com camaronesas (no 58.º lugar do ranking FIFA) ou tailandesas (41.º), que se defrontam em 18 de fevereiro, também em Hamilton.

A formação das 'quinas', que esteve na fase final dos últimos Europeus (2017 e 2022), procura a primeira presença num Mundial, cuja nona edição está marcada para a Austrália e a Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto de 2023.

