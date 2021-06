Face ao resultado do teste rápido de antigénio realizado no sábado, o lateral do Manchester City saiu das opções do selecionador Fernando Santos para a competição continental, tendo sido substituído por Diogo Dalot, do Manchester United, conforme adiantou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Por outro lado, Anthony Lopes treinou integrado e sem limitações nos 15 minutos de sessão abertos aos jornalistas, no Estádio Illovszky Rudolf, em Budapeste, parecendo ultrapassados os problemas físicos que o condicionaram nos últimos dias.

Durante aquele período, o guarda-redes do Lyon fez os mesmos exercícios que Rui Patrício e Rui Silva, embora fosse visível a proteção que utilizou na perna direita.

Desta forma, Fernando Santos teve 25 atletas à disposição, sendo que os 22 atletas de campo disponíveis apresentaram-se em pleno, efetuando exercícios de aquecimento que fizeram sobressair a boa disposição reinante no grupo, a dois dias da estreia no Euro2020.

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para terça-feira, diante dos húngaros, em Budapeste, a partir das 17:00 (hora de Lisboa).

Seguem-se os encontros com os germânicos, em 19 de junho, em Munique, e com os franceses, em 23 de junho, novamente na capital magiar.

O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países diferentes.

MO/AJC // VR

