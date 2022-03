Depois da vantagem de 2-0 acumulada nos dois desafios de singulares, disputados sexta-feira, a seleção nacional precisava hoje de apenas um ponto, conquistado por Borges e Cabral, a jogar em casa, no Complexo Municipal da Maia, com o triunfo sobre Szymon Walkow (93.º no 'ranking' ATP de pares) e Jan Zielinski (79.º) em três parciais, por 3-6, 6-3 e 6-4.

Graças às três vitórias, e tendo em conta que só restam dois encontros de singulares em aberto, Portugal já garantiu a manutenção no Grupo Mundial 1, enquanto a Polónia vai descer ao Grupo II da Taça Davis.

SRYS // PFO

Lusa/Fim