"Não é fácil. São níveis completamente diferentes, mas é nossa obrigação tentar criar uma estratégia e uma ideia em que todos acreditemos que será possível tirar alguma coisa deste jogo, seja um ponto, seja os três. É entrar para dentro de campo para trabalhar por isso durante todo o jogo", disse Paulo Sérgio, em conferência de imprensa.

Admitindo que os portistas vêm ao Algarve "com mais confiança", depois de no domingo terem goleado o rival lisboeta (5-0), o técnico dos algarvios reforçou que o seu grupo "tem toda a obrigação de fazer tudo o que estiver" ao seu alcance para conquistar pontos.

"Desde que aqui estou já houve várias vezes em que tornámos as coisas bastante difíceis ao FC Porto, mas também sabemos que há 30 e não sei quantos anos que o Portimonense não vence o FC Porto", recordou Paulo Sérgio.

A última vitória dos algarvios em casa sobre o FC Porto, por 1-0, com golo do brasileiro Luciano, remonta à época 1986/1987.

Paulo Sérgio enfatizou as "grandes exibições e momentos competitivos muito fortes" que os 'dragões' têm apresentado na Liga dos Campeões -- em que bateram o Arsenal na primeira mão dos oitavos de final (1-0) e jogam em Londres a segunda mão na terça-feira -- e frisou que o adversário de sexta-feira está num "momento muito bom".

"Isto é um jogo de braço de ferro, de equilíbrios e, portanto, quanto mais competentes formos nas funções e missões de cada um, mais próximos estaremos de poder competir com uma equipa que tem muito mais qualidades e mais potencial. É equilibrando todas estas coisas, e com um sentido coletivo muito grande, que se pode complicar a vida às equipas mais fortes", sublinhou.

Há cinco jogos sem ganhar na Liga, Paulo Sérgio referiu que "cada jogo tem a sua história" e que "meter assim tudo numa amálgama diz muito pouco, ou reflete muito pouco, do que realmente se passou".

Os algarvios não conquistaram os pontos desejados, mas o técnico alertou que o "campeonato está muito perigoso", com várias equipas separadas por poucos pontos, e que os seus jogadores devem saber lidar com isso, sem entrar "em espirais negativas, ou ligar a ruído".

"Muita consciência daquilo que está a ser feito para a mente se manter positiva, ter alegria todos os dias e chegar ao dia da competição apto a competir e brigar pelos pontos. É dessa forma que nós vamos conseguir aqueles [pontos] que nos fazem falta", afirmou Paulo Sérgio, que não desvendou quem será o substituto do central Pedrão, habitual titular ausente por castigo.

Portimonense, 14.º classificado, com 23 pontos, e FC Porto, terceiro, com 52, defrontam-se na sexta-feira, às 18:45 horas, no Estádio Municipal de Portimão, com arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto.

