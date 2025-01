"Ela voltará cada verão. Da Festa da Música, à Festa do Desporto, até aos Jogos de Los Angeles", escreveu o presidente francês na rede social X.

Emmanuel Macron propôs criar uma Festa do Desporto, a realizar-se anualmente em 14 de setembro, à semelhança da Festa da Música, que decorre em 21 de junho, com "exibições e competições" para incentivar a prática desportiva.

Assim, a pira olímpica, um imponente balão de hélio de 30 metros de altura e 22 de diâmetro, assente num anel de fogo de sete metros de diâmetro, voltará a flutuar nos céus de Paris, por cima do Jardim de Tuileries, situado entre a pirâmide do Louvre e a Praça da Concórdia e os Campos Elísios.

"Que felicidade", escreveu no Instagram a autarca da capital francesa, Anne Hidalgo, congratulando-se "por esta boa notícia".

O balão voltará a erguer-se a 60 metros de altura a cada pôr do sol entre 23 de junho, dia olímpico e paralímpico, coincidindo também com as atividades da Festa da Música, e será recolhido em 14 de setembro.

Formada por luzes led, a pira olímpica foi uma das 'estrelas' dos Jogos Olímpicos Paris2024, que decorreram entre 26 de julho e 11 de agosto, mas também dos Paralímpicos, realizados entre 28 de agosto e 08 de setembro.

O impressionante símbolo de Paris2024, que é 100% elétrico, presta homenagem ao primeiro voo de balão movido a hidrogénio, que aconteceu em 1783 precisamente do Jardim de Tuileries.

