Zarco, que largou do 11.º lugar, gastou 45.47,541 minutos para cumprir as 26 voltas previstas, com 19,907 segundos de vantagem sobre o espanhol Marc Márquez (Ducati), enquanto o também espanhol Fermin Aldeguer (Ducati) ficou em terceiro, a 26,532.

Com estes resultados, Marc Márquez cimentou a liderança no Mundial, com 171 pontos, contra os 149 do irmão Alex (Ducati), segundo classificado, que caiu em Le Mans, tal como o português Miguel Oliveira (Yamaha).

