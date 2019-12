Petro de Luanda vence e assume provisoriamente a liderança do Girabola O Petro de Luanda, vice-campeão angolano de futebol, assumiu hoje provisoriamente a liderança do campeonato, com 32 pontos, após vencer o Recreativo do Libolo por 3-1, em jogo de acerto da 13.ª jornada da prova. desporto Lusa desporto/petro-de-luanda-vence-e-assume_5df621595d243b79b251bc44





O avançado brasileiro Tony foi o homem do jogo ao apontar os três golos dos 'petrolíferos', aos 26, 51 e 68 minutos, um 'hat-trick' que o coloca no topo da lista de melhores marcadores, com 10 golos.

A partida que decorreu no Estádio 11 de Novembro, em Luanda, ficou ainda marcada por pelas expulsões de Leandro Love, do Libolo, por agressão a um adversário, e de um membro da sua equipa técnica.