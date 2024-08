"O Cuiabá anuncia o fim do ciclo de Petit como técnico do clube. O treinador, juntamente com os seus adjuntos, Nuno Pereira, Mário Nunes, Tiago Morence e Germano Pires, pediu para deixar o comando da equipa por motivos pessoais", indicou o clube.

Na mesma nota, o emblema do estado do Mato Grosso acrescentou que o treinador português disse, em reunião mantida com o presidente do clube, não existirem mais condições para ajudar a equipa, após a recente derrota por 5-0 com o Palmeiras, de Abel Ferreira.

"O pedido do ex-técnico causou surpresa na direção, que contava com a continuidade do trabalho do profissional", adiantou o Cuiabá, referindo que Petit orientou o último treino na terça-feira e despediu-se dos funcionários.

O Cuiabá é penúltimo classificado no Brasileirão e não vence há oito jogos (seis derrotas e dois empates), entre campeonato e Taça Sul-americana, competição em que foi eliminado pelo Palestino, do Chile.

O antigo internacional português, de 47 anos, tinha assinado pelo Cuiabá em maio, naquela que foi a sua primeira experiência como técnico no estrangeiro, depois de em Portugal ter orientado Boavista, Tondela, Moreirense, Paços de Ferreira, Marítimo e BSAD.

