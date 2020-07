"Temos o objetivo de chegar aos 38 pontos e de fazer 23 pontos na segunda volta. Fazemos uma grande segunda volta se conseguirmos esse objetivo", realçou Petit, em videoconferência de antevisão à partida, lembrando que essa fasquia "é a média" dos clubes que lutam por um lugar europeu".

O Vitória de Setúbal entra para a última jornada ainda na luta pela manutenção, somando 31 pontos, mais um do que o Portimonense, penúltimo colocado, que recebe o já despromovido Desportivo das Aves, e a necessitar de um triunfo na receção aos lisboetas para garantir o objetivo, mas Petit alertou que o Belenenses SAD vai disputar o jogo como se fosse "uma final".

"É normal que quando já temos o objetivo cumprido, as coisas possam sair melhor, pois não há aquela pressão de, se errares, depois não haver volta a dar. É o último jogo e um jogo importante para o [Vitória de] Setúbal. Conseguimos o objetivo, mas vamos entrar como se não tivéssemos conseguido", expressou o técnico, negando algum tipo de descontração dos 'azuis'.

Petit espera uma equipa setubalense "com qualidade, bons jogadores, muito agressiva e com uma entrega fantástica", perspetivando igualmente um jogo "extremamente difícil", mas quer 'fechar' a época com dois triunfos, como 'prémio' para todo o plantel.

"É claro que vai ser um jogo extremamente difícil, pois do outro lado vai estar uma equipa com muita vontade. Acabar bem é o nosso lema e é o que temos passado para os jogadores. Penso que era magnífico para estes jogadores, que sofreram ao longo da época, tivemos muitas dificuldades e lesões", sublinhou.

Questionado sobre a possibilidade de fazer alinhar alguns jogadores menos utilizados, Petit revelou que vai entrar "um 'onze' forte, dentro daquilo que têm sido os últimos jogos", e lembrou que, ao longo da temporada, foram 'lançados' na equipa principal do Belenenses SAD 43 futebolistas, sendo que apenas o médio Tomás Castro ainda não se estreou.

Sobre a renovação do avançado Silvestre Varela, anunciada na quarta-feira, Petit revelou estar "feliz" pela prorrogação de contrato de "um jogador com muita qualidade, internacional e que dá um equilíbrio no balneário", dentro da política dos 'azuis' de 'misturar' juventude com experiência, não querendo comentar a possível renovação do seu próprio contrato.

O lateral-esquerdo Nilton Varela, castigado, e os defesas Gonçalo Silva, Eduardo Kau, Tomás Ribeiro e Francisco Varela, devido a lesão, são as 'baixas' confirmadas do Belenenses SAD para o derradeiro encontro da temporada 2019/20.

O Belenenses SAD, 14.º classificado, com 35 pontos, defronta o Vitória de Setúbal, 16.º, com 31, no domingo, às 19:30, no estádio do Bonfim, em jogo sem a presença de público e com arbitragem de Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.

