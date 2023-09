Os defesas Pepe e Raphaël Guerreiro e o médio Renato Sanches, todos por lesão, saíram das opções do selecionador Roberto Martínez, relativamente aos jogos disputado em junho, com Bósnia-Herzegovina e Islândia, numa convocatória reduzida de 26 para 24 jogadores, na qual entra o avançado Pedro Neto.

O capitão Cristiano Ronaldo, que há poucos dias celebrou 20 anos da estreia na seleção nacional, integra as escolhas do selecionador, entre as quais se mantêm também João Félix e João Cancelo, que não têm sido opções nos seus clubes, e Gonçalo Ramos, a contas com alguns problemas físicos.

Portugal defronta a Eslováquia, em Bratislava, na próxima sexta-feira, 08 de setembro, e, três dias depois, em 11 de setembro, recebe no Algarve o Luxemburgo.

Após quatro jornadas, a seleção nacional lidera o Grupo J, com 12 pontos, somando apenas vitórias, à frente da Eslováquia, segunda classificada, com 10, e do Luxemburgo, terceiro, com sete. Bósnia-Herzegovina e Islândia somam ambas três pontos, enquanto o Liechtenstein continua a zero e é último.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Campeonato da Europa, que vai decorrer no próximo ano, na Alemanha.

Lista dos 24 convocados:

- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton, Ing) e Rui Patrício (Roma, Ita).

- Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), Nélson Semedo (Wolverhampton, Ing), João Cancelo (Bayern Munique, Ale), Rúben Dias (Manchester City, Ing), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain, Fra), António Silva (Benfica), Toti Gomes (Wolverhampton, Ing) e Gonçalo Inácio (Sporting).

- Médios: Palhinha (Fulham, Ing), Rúben Neves (Al-Hilal, Ara), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), Otávio (Al Nassr, Ara) e Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra).

- Avançados: Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ara), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain, Fra), João Félix (Atlético de Madrid, Esp), Rafael Leão (AC Milan, Ita), Diogo Jota (Liverpool, Ing), Ricardo Horta (Sporting de Braga) e Pedro Neto (Wolverhampton, Ing).

JP/LG/AJC // NFO

Lusa/Fim