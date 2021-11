No regresso ao trabalho, após o desaire de quarta-feira, em Liverpool (2-0), para a Liga dos Campeões, os dois jogadores realizaram "tratamento", sendo que o jovem extremo tem uma "lesão na anca esquerda", segundo a informação divulgada no site oficial dos 'azuis e brancos'.

Pepe foi titular com os 'reds', mas lesionou-se no decorrer da primeira parte e teve de ser substituído por Fábio Cardoso, enquanto Francisco Conceição iniciou o encontro no banco de suplentes e foi lançado no segundo tempo.

O espanhol Iván Marcano também foi baixa no treino do FC Porto, mas já teve alta hospitalar, após ter sido submetido a uma cirurgia para corrigir uma lesão no pé direito, na quarta-feira.

A formação comandada por Sérgio Conceição volta a treinar na sexta-feira, a partir das 10:30, no centro de treinos do Olival, com vista à receção ao Vitória de Guimarães, no domingo, às 20:30, para a 12.ª jornada do campeonato.

Os 'dragões' dividem a liderança da prova com o Sporting, ambos com 29 pontos, mais um do que o Benfica, terceiro colocado.

