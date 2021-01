Na conferência de antevisão ao jogo em casa, entre o quarto e o quinto classificados da prova, o técnico pacense falou do "trabalho impressionante" do Sporting de Braga, do qual está a cinco pontos de distância, reconhecendo que vai exigir o melhor da sua equipa.

"Não é o clube que tem mais palmarés, mas, para nós, é a equipa mais difícil do campeonato. Este Braga e o Carlos Carvalhal estão a fazer um trabalho impressionante. A qualidade de jogo e a dinâmica, em que tanto é a três, a cinco ou com a linha de quatro, a forma tão diversificada como atacam, é muito difícil de anular. Isto vai exigir o melhor de nós", disse Pepa.

O técnico do Paços elencou ainda "uma incrível dinâmica ofensiva e uma qualidade individual e coletiva tremenda", as rotinas dos muitos elementos do plantel que jogam juntos há muito tempo, recordando ainda que os reforços "acrescentaram qualidade individual, que fez aumentar a qualidade coletiva".

"É giro e engraçado analisar a equipa do Braga, mas, mais difícil do que analisar a variabilidade do seu jogo, é anular. E esse é o grande desafio", reconheceu.

Para Pepa, a chave de um eventual sucesso do Paços passa pelo "rigor, concentração e inteligência" em doses generosas, para perceber e ajustar no momento a equipa às dinâmicas diferentes conseguidas no próprio jogo, com os mesmos jogadores, pelo Sporting de Braga.

Em caso de vitória, o Paços fica a dois pontos do Braga, que é quarto classificado, mas Pepa não muda o discurso e usou até uma curiosa formulação.

"Se ficamos muito 'pavões', temos problemas, e, se nos escondemos, não vemos os problemas. O nosso objetivo é claro: a permanência. Ponto. Agora, não se paga para sonhar, sabendo que há fases e momentos em que poderemos perder. Temos de estar preparados para tirar a água que o barco pode começar a meter e, por isso, eu digo que isto é jogo a jogo", concluiu.

Na tabela, o Paços de Ferreira ocupa o quinto lugar, com 22 pontos, menos cinco do que o Sporting de Braga, quarto classificado, com 27. As duas equipas defrontam-se no estádio Capital do Móvel, no sábado, às 15:30.

