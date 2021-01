"Às vezes, troca-se de treinador, a curto prazo dá resultado e a médio prazo já não dá. O que interessa é que a equipa do Marítimo melhorou muito, tem apresentado um sistema diferente, difícil de anular, complexo. É a única equipa em Portugal a jogar daquela forma, e isso está bem identificado", disse Pepa, na conferência de antevisão ao jogo nos Barreiros.

O técnico pacense antecipou "um jogo de complexidade grande, num campo difícil", mas relativizou o facto de o Marítimo ter sido a única equipa até ao momento em Portugal a vencer o líder Sporting [2-0 para a Taça de Portugal], insistindo na ideia de um jogo entre "duas equipas que respiram confiança e saúde".

"Devemos ter variantes na nossa forma de atacar e defender. Com bola, devemos ter a tal variabilidade de ações, na construção, seja por dentro ou por fora, e identificar bem se a pressão do adversário está alta, se é efetiva ou não, se é individual ou coletiva. Mas, temos de estar também preparados no processo defensivo, e é preciso trabalhar tudo isso", sublinhou.

Pepa, que lidera a equipa sensação da I Liga, foi também questionado sobre uma eventual titularidade do reforço Pedro Rebocho, mas não abriu o jogo, admitindo somente que "será mais um para dar a tal boa dor de cabeça" ao técnico na hora das suas escolhas, destacando mais as poucas lesões e os poucos casos de covid-19 no plantel.

O avançado israelita Dor Jan já recuperou de uma entorse que o afastou da competição nos últimos oito encontros e segue viagem para a Madeira, ao contrário de Jorge Silva, que continua entregue ao departamento médico do Paços.

Na tabela, o Paços ocupa o quinto lugar, com 25 pontos, enquanto o Marítimo é oitavo, com 17. As duas equipas defrontam-se nos Barreiros, no sábado, às 15:00, num jogo que terá arbitragem de Vítor Ferreira, da AF Braga.

Lusa/Fim