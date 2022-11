Em partida disputada no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, Qatar, os norte-americanos adiantaram-se na primeira parte, através de Timothy Weah, aos 36 minutos, mas os galeses igualaram já na reta final do encontro, com um golo de Gareth Bale, na conversão de uma grande penalidade, aos 82 minutos.

Com esta igualdade, a Inglaterra, que hoje goleou 6-2 o Irão, de Carlos Queiroz, fecha a primeira jornada do Grupo na liderança, com três pontos, seguida por Estados Unidos e País de Gales, ambos com um, enquanto os iranianos são quartos, sem pontos.

