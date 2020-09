Numa prova disputada pela primeira vez por amadores e profissionais, Pedro Lencart, do CG de Miramar, conquistou o seu terceiro título de campeão nacional, depois das vitórias alcançadas em 2016 e 2018.

O jovem amador, de 20 anos, completou a quarta e última volta com 68 pancadas, três abaixo do Par do campo, e totalizou 270 'shots' (69+65+68+68), 14 abaixo do Par, triunfando com uma vantagem de 12 pancadas sobre Lucas Lopes Azinheiro, vice-campeão.

"Hoje, a meio da volta, senti que não estava a jogar o meu melhor, mas consegui acabar bem para tentar colocar alguma pressão nos profissionais. Mas estou bastante contente com a minha prestação", confessou o tricampeão nacional amador, após assinar quatro 'birdies' (nos buracos 1, 15, 17 e 18) e um 'bogey' (7).

Na competição feminina amadora, a jovem Sofia Barroso Sá, de apenas 16 anos, foi quem protagonizou melhor exibição no traçado do Oporto GC, ao registar um agregado de 295 pancadas (76+70+77+72), 11 acima do Par, e conquistar pela primeira vez o título do Campeonato Nacional Absoluto, organizado pela Federação Portuguesa de Golfe.

"Era um objetivo que tinha há um ano e meio e trabalhei bastante, desde então, para este torneio. Estou muito satisfeita por, finalmente, ter conseguido concretizar esse objetivo", afirmou a jogadora da Associação da Quinta do Lago, depois de deixar Leonor Medeiros, que defendia o título, ficar a uma pancada de distância e com o estatuto de vice-campeã.

Entre os profissionais, enquanto Leonor Bessa, que recentemente venceu o Campeonato Nacional da PGA, ganhou a prova feminina, com um agregado de 293 pancadas (73+71+73+76), nove acima do Par, deixando Susana Ribeiro a larga distância (81+76+77+74), Ricardo Melo Gouveia ultrapassou toda a concorrência e fechou o torneio em primeiro lugar.

O jogador do Challenge Tour partiu para a última ronda a dois 'shots' do então líder, Pedro Figueiredo, mas encerrou a sua participação com 65 pancadas, seis abaixo do Par, e contabilizou 268 pancadas (-16) no total, tornando-se o melhor golfista do torneio, com menos dois 'shots' que o amador Lencart.

"Joguei de forma muito sólida nas quatro voltas, mas hoje foi, sem dúvida, o meu melhor dia. A única diferença foi que meti mais 'putts' nos dias em que fiz melhor resultado, na segunda volta e hoje, em que o meu jogo comprido ainda esteve melhor e isso ajudou-me muito. Estou bastante contente com a semana e saio daqui com a vitória, uma sensação que já não tinha há muito tempo", frisou Melo Gouveia, que deixou o também profissional Ricardo Santos a três 'shots' de distância, com um agregado de 271 pancadas, 13 abaixo do Par.

