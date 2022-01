Passava pouco das 21:30 quando Paulo Sousa chegou à zona das partidas do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e já tinha à espera cerca de duas dezenas de adeptos do Flamengo.

Com eles, uma tarja onde se lia "Embaixada Fla-Portugal" e a esperança que Paulo Sousa possa ser campeão brasileiro.

Paulo Sousa dirigiu-se a eles, colocou um cachecol do Flamengo à volta do pescoço e recebeu dois livros de oferta sobre a história do emblema paulista.

Visivelmente satisfeito, Paulo Sousa reconheceu tratar-se da "maior torcida do mundo" e salientou ser "entusiasmante" o apoio recebido.

"Vamos ter muito trabalho, muito entusiasmo, muita dedicação e muita humildade. É uma equipa que vai querer vencer todos os dias, em todos os jogos, e isso tem de ser feito com qualidade e humildade. Temos muita qualidade, mas para isso, para pode vencer jogos, vamos ter muito trabalho. É isso que espero", começou por dizer.

Depois do sucesso alcançado por Jorge Jesus no Flamengo -- que conquistou um campeonato brasileiro, a supertaça do Brasil, a Taça dos Libertadores e a Recopa Sudamericana -, Paulo Sousa não vê nesse passado um obstáculo para voltar a dar sucesso ao 'mengão'.

"Jorge Jesus não é fantasma nenhum. Ele é muito bom treinador. Ele tem vindo a demonstrar isso, todo o trabalho que ele fez por vários clubes e sobretudo no Benfica. Fantasma não é. Ele é uma pessoa que se dedica, que gosta do que faz e sempre demonstrou a sua qualidade e a sua paixão. Tal como irei expressar a minha paixão, com fortes convicções das minhas ideias, da minha liderança e da capacidade que tenho, em conjunto com o meu staff e o plantel. Tudo aquilo que o Flamengo é hoje é uma expressão máxima para podermos ambicionar ganhar troféus", realçou.

Acompanhado do vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, e do treinador de guarda-redes Paulo Grilo, Paulo Sousa admitiu ter em mãos "o melhor elenco da América do Sul", mas apesar disso espera que o plantel venha a ser reforçado.

Em relação à polémica rescisão de contrato com a federação polaca de futebol, da qual era o selecionador, Paulo Sousa diz que já é "passado" e que neste momento apenas está focado no Flamengo.

"Estou muito orgulhoso por aquilo que fiz, pelas mudanças dentro das quatro linhas e pelo futebol que praticámos. Fomos uma das equipas que mais golos fez na qualificação para o próximo mundial. Demonstrámos sempre sermos protagonistas e por isso estou orgulhoso de poder dedicar-me e oferecer tudo que temos, com muita honestidade e respeito. No momento em que tomei a decisão de abraçar um projeto com a grandeza do Flamengo é nele que penso e não no passado", concluiu.

CYP // NFO

Lusa/Fim.