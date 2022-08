Um golo de Danilo, já nos descontos, aos 90+2 minutos, manteve a equipa bem encaminhada na competição, em eliminatória a decidir em São Paulo na próxima quarta-feira (madrugada de quinta-feira em Lisboa).

Diante do campeão brasileiro, o 'verdão' esteve a perder por 2-0, graças a um golo do ex-portista Hulk, de grande penalidade, aos 45+1, e a um autogolo de Murilo Cerqueira, aos 47, o mesmo jogador que ainda reduziu para o Palmeiras, aos 59.

"No segundo tempo jogámos da nossa maneira, e quando é da nossa maneira, esta equipa é capaz de tudo. Nunca devemos desistir, acho que o empate acaba por ser o resultado justo e deixa tudo em aberto para a segunda mão", disse Abel Ferreira no final do encontro.

Também já madrugada em Lisboa, o Talleres Córdoba, de Pedro Caixinha, saiu derrotado na visita ao Velez Sarsfield, por 3-2, com um resultado que mantém em aberto a discussão no apuramento para as meias-finais da Libertadores.

O Talleres chegou a empatar o jogo em Buenos Aires, com o 2-2 de Rodrigo Garro, aos 87 minutos, mas em cima dos 90 o Velez ainda se recolocou em vantagem, com um golo do avançado Julian Fernández, que tinha entrado no último quarto de hora.

Antes, Lucas Janson tinha 'bisado' para a equipa da casa, aos 05 e 73 minutos, e Michael Santos tinha feito o primeiro golo do Talleres, aos 81.

Na competição, já na terça-feira, madrugada de quarta-feira em Lisboa, o Corinthians, do também português Vítor Pereira, ficou em situação muito difícil, ao perder em casa com o Flamengo, por 2-0.

RPM // MO

Lusa/Fim