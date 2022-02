"É uma equipa que exige muito, uma das que está no cimo da tabela e essas equipas exigem muito a todos os níveis. Vai ser um jogo muito exigente para nós e temos de o planear da melhor forma para alcançarmos um resultado positivo", admitiu Pako Ayestarán.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo no Estádio João Cardoso, em Tondela, no domingo, pelas 20:45, o técnico espanhol elogiou o adversário enquanto plantel e enquanto clube.

"Jogamos contra uma grande equipa, que entra nas competições europeias todos os anos, e é um grande clube. Muitas vezes, não defrontas somente uma equipa, porque elas são resultado da estrutura que têm, da história, da tradição, mas amanhã [domingo] é um jogo e o que acontecer na relva será o mais importante", sublinhou.

Sobre os seus jogadores, Pako Ayestarán disse que, em cada dia de treino, trabalham "para melhorar a competitividade, porque, em muitos momentos, os detalhes individuais, de concentração, de agressividade, de um contra um, têm feito muito dano" nos jogos.

"Tratamos de melhorar a nossa competitividade, porque sabemos onde estamos, mas também sabemos onde queremos estar e é no dia a dia que tratamos de mudar o lugar onde estamos para onde queremos estar", acrescentou.

Pako Ayestarán destacou a importância dos detalhes em campo, uma vez que, considerou, à medida que o campeonato se aproxima do fim, "os pormenores convertem-se em 'pormaiores'" e é nisso que os jogadores estão "muito comprometidos".

"Os detalhes, muitas vezes, mudam o jogo, mas também é certo que sabemos que estamos perto. Perto de conseguir resultados, perto de manter a baliza a zero, perto de poder ganhar um jogo", apontou.

Contudo, lembrou: "Estás sempre na 'linha de transição', porque és capaz de fazer e, depois, tudo troca, ou estás no minuto 86 e a equipa perde 1-0. São os detalhes que, no princípio da época, são pormenores e agora são 'pormaiores'".

O Tondela, 14.º classificado, com 20 pontos, recebe o Sporting de Braga, quarto, com 41, no domingo, a partir das 20:45, no Estádio João Cardoso, num encontro arbitrado por Tiago Martins, da Associação de Futebol de Lisboa.

IYN // MO

Lusa/Fim