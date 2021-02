A jovem nipónica, número três mundial, venceu a veterana Serena Williams, 11.ª do ranking, pelos parciais 6-3 e 6-4, numa partida jogada na Rod Laver Arena em uma hora e 15 minutos.

Serena Williams, sete vezes campeã do 'major' australiano, não conseguiu alcançar o seu objetivo de vencer o 24.º título do Grand Slam.

Já Naomi Osaka chega assim à final do Open da Austrália, onde deverá encontrar a vencedora do encontro entre a checa Karolina Muchova (27.ª do ranking) e a norte-americana Jennifer Brady (24.ª do ranking)

MIM // PTA

Lusa/Fim