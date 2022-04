Nuno Borges salva 'match point' para avançar para 'meias' de 'challenger' de Barletta

O tenista português Nuno Borges conseguiu hoje dar a volta ao encontro dos 'quartos' do 'challenger' de Barletta, qualificando-se para as meias-finais do torneio italiano com um triunfo em três 'sets' diante de Luciano Darderi.