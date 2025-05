Depois de se ter tornado no primeiro homem português a chegar à terceira ronda no torneio parisiense de terra batida, o maiato, 41.º do ranking mundial, foi derrotado por Popyrin, 25.º, por 6-4, 7-6 (13-11) e 7-6 (7-5), em três horas e um minuto.

A melhor prestação do número um nacional em torneios do Grand Slam continua a ser a presença nos oitavos de final no Open da Austrália e no Open dos Estados Unidos em 2024, sendo que, em Paris, apenas tinha chegado à segunda ronda em 2023.

Depois de Nuno Borges, também Henrique Rocha, 200.º e vindo da qualificação, igualou o feito conseguido por Michelle Brito em 2009, chegando à terceira ronda, que disputa no sábado, frente ao cazaque Alexander Bublik, 62.º.

NFO // VR

Lusa/Fim