Nuno Borges, 132.º no ranking mundial, foi batido de forma categórica por um tenista posicionado muitos lugares abaixo na hierarquia da ATP, na qual ocupa o 257.º lugar, proveniente da fase de qualificação, pelos parciais de 6-2 e 6-2, após 57 minutos de confronto.

O jogador português, que tinha vencido os dois encontros anteriores com Pellegrino, ambos em fevereiro de 2022, também em dois parciais, sofreu quebras de serviço no primeiro e último jogo de ambos os 'sets', terminando o encontro sem se impor uma única vez no serviço do adversário.

Nuno Borges, recente campeão de pares do Estoril Open, ao lado de Francisco Cabral (a primeira dupla portuguesa a conquistar o título), tinha eliminado na primeira ronda o compatriota Pedro Sousa, que também passou pelo 'qualifying' do torneio francês, por 6-3 e 7-6 (9-7).

O número dois português, de 25 anos, já conquistou dois títulos no circuito Challenger, em Antalya, na Turquia, em 2021, e em Barletta, em Itália, já este ano.

