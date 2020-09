O Rio Ave foi a primeira equipa a marcar, ainda no decorrer da primeira parte, por Francisco Geraldes, tendo chegado ao intervalo com vantagem tangencial no marcador.

Na segunda metade, o Nacional deu a volta ao resultado, com golos do colombiano Brayan Riascos e João Camacho.

Hoje à tarde, o Nacional terá um novo teste, frente ao Moreirense, em partida que será disputada em Guimarães, onde está a estagiar desde domingo e até 06 de setembro.

JOYF // RPC

Lusa/Fim