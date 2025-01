" [O Sporting] É uma equipa que tem um valor enorme, coletivo e individual, portanto, sabemos que, para conquistar pontos em Alvalade, vamos ter que apanhar um Sporting num dia mau. Mas temos muita ambição e ilusão de que o vamos conseguir fazer", revelou o técnico, em conferência de imprensa, no Estádio da Madeira, no Funchal.

Tiago Margarido espera dificuldades acrescidas por medir forças com o campeão nacional, que "ganhou tranquilamente" ao Rio Ave na última jornada (3-0), mas garante que o Nacional vai manter a sua "identidade" e procurar "jogar de forma coletiva".

"Quanto tivermos bola, vamos tentar ser o Nacional que toda a gente conhece. Sem bola, presumo eu, pela qualidade do Sporting, seremos, em alguns momentos, empurrados para trás. Portanto, não considero isso uma estratégia defensiva, apenas uma estratégia inteligente para perceber os momentos do jogo e tirar partido deles", explicou.

Depois de duas derrotas em outros tantos jogos frente ao Sporting, na altura treinado por Ruben Amorim, para o campeonato (6-1) e, mais tarde, para a Taça da Liga (3-1), o 'timoneiro' dos insulares encontra, sobretudo, uma "diferença estrutural" no esquema tático dos 'leões', após a entrada de Rui Borges.

"Na altura do Ruben [Amorim], atuavam com três centrais. Agora, com o Rui [Borges], alinham com quatro defesas. Ao nível de dinâmicas, também são diferentes. Mas não nos podemos esquecer que os jogadores são os mesmos, são de alto valor e podem resolver um jogo a qualquer momento através da qualidade que têm", notou.

Depois de garantida a contratação do Ivanildo Fernandes, que se juntou às entradas de Joel Tagueu, Paulinho Bóia e Fuki Yamada nesta janela de transferências, Tiago Margarido mostrou-se feliz por contar com um "plantel homogéneo", em que todos os atletas "trabalham no limite".

"Estou satisfeito com aquilo que foram as incursões da SAD ao mercado. Penso que temos de retificar mais uma posição de forma a termos mais unidades de escolha. Mas ao nível da qualidade que conseguimos incrementar, estou satisfeito e ansioso por poder utilizar as contratações" sublinhou.

Ainda a recuperar de uma grave lesão no joelho direito, Miguel Baeza é baixa confirmada para este encontro, assim como Djibril Soumaré, por motivos disciplinares, depois de ter visto o quinto amarelo na última ronda.

O Nacional, 13º classificado, com 19 pontos, visita no sábado o líder Sporting, que tem 44, às 20:30, no Estádio José Alvalade, em partida da 19ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com arbitragem de Iancu Vasílica, da associação de Vila Real.

