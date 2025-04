Morreu o histórico guarda-redes argentino Hugo Gatti

Redação, 21 abr 2025 (Lusa) -- Hugo Orlando Gatti, histórico guarda-redes argentino do Boca Juniors nos anos 70 e 80 do século passado, morreu domingo com 80 anos de idade num hospital de Buenos Aires, divulgou a Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL).